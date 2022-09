Pleijroute krijgt ledverlichting, provincie wil met zuinige lampen minder energie verbruiken

Arnhem veteraan John Jeffries neemt afscheid als soldaat en rust nu tussen zijn gesneuvel­de makkers van 1944

De Airborne begraafplaats in Oosterbeek is de enige militaire begraafplaats waar as wordt uitgestrooid van veteranen die de strijd hebben overleefd. Het geeft aan hoe intens de vriendschap van de veteranen met hun lotgenoten in de oorlog was.

16 september