Pleunie Hoving voor het zesde jaar op Sonsbeek Theater Avenue, en dit keer doet ‘kleine Pleunie’ ook mee

Een halve eeuw Speeldorp Klarendal maakt Ron Onstein trots én verdrietig: ‘Mensen leven nog steeds in armoede’

Met een dubbel gevoel kijkt organisator en ras-Klarendaller Ron Onstein van een afstandje aan hoe enkele honderden kinderen dinsdagochtend druk in de weer zijn bij het Speeldorp Klarendal in Arnhem. Het is alweer de vijftigste editie van het kinderspektakel in speeltuin de Leuke Linde. ,,Dat vervult me met trots, maar maakt me ook een beetje verdrietig.”