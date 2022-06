Politie heeft nog steeds geen idee waar vriend van dode vrouw is en zoekt door: ‘Verdacht van levensdelict’

De zoektocht met een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gaat onverminderd voort, meldt een politiewoordvoerder. Dat team gaat ervan uit dat Samantha om leven is gekomen door een misdrijf: ,,Martijn wordt verdacht van betrokkenheid bij een levensdelict”, aldus de zegsman.

Of het dan gaat om moord, doodslag, dood door schuld of noodweer, kan de woordvoerder niet zeggen. ,,Het onderzoek tot nu toe - waar ook sectie van het lichaam onder valt - wijst uit dat het om een ‘ernstig misdrijf’ gaat. We willen daar verder niet op ingaan, omdat dat aan het Openbaar Ministerie is en we het ook nog aan Martijn zelf willen vragen.”

Leeft hij nog?

Áls hij nog leeft, want ook de politie houdt na twee weken rekening met het scenario dat Martijn dood is. Al hebben ze daarvoor geen concrete aanwijzingen. De zegsman: ,,We lopen alle sporen na die we hebben. Zo is meermaals op de Rijkerswoerdse Plassen gezocht. Nu niet meer, want we hebben niets gevonden.”

Waar verder nog naar Martijn wordt gezocht, wil de woordvoerder niet kwijt.

Naar verluidt is hij zonder portemonnee, jas en auto vertrokken, en lijkt ver weg onwaarschijnlijk. Maar niets is uitgesloten, aldus de politie. ,,Hij staat internationaal gesignaleerd, al is dat standaard in dit soort zaken.”

Verward en gevaar voor zichzelf en omgeving

De politie zegt zich zorgen te maken over Martijns ‘verwarde toestand’ en ziet hem nog altijd als een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. Dat is sinds dag één de boodschap van de politie. Daarom verspreidde het korps de dag nadat Samantha op straat werd gevonden een foto van Martijn. Een dag later werd zelfs zijn volledige naam bekend gemaakt. Dat blijkt een zeer uitzonderlijke beslissing.

Politie op zoek naar videobeelden

De tips die tot nu toe zijn binnengekomen, hebben tot niets geleid. De politie roept mensen nogmaals op zich te melden als ze iets van Martijn zien of weten. Ook mensen die de bewuste donderdagavond iets gezien hebben tussen 21.00 en 22.15 uur aan de Cuijkstraat in Arnhem-Zuid worden gevraagd contact op te nemen met de politie in verband met het maken van een exacte reconstructie.



Wie videobeelden heeft van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcambeelden uit de omgeving van de Cuijkstraat wordt ook verzocht zich te melden.