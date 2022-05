Politie houdt 48-jarige Velpenaar aan na steekincident, 36-jarige man uit Rheden zwaargewond

Pas getrouwd en nu alweer ‘gescheiden’: PvdA-stel wordt wethouder in Renkum en Arnhem

ARNHEM - Pas getrouwd en nu al op een andere plek gaan wonen dan zijn vrouw? Mark Lauriks (40) is beoogd wethouder voor de PvdA in Arnhem. Als hij straks wordt benoemd, gaat hij verhuizen naar Arnhem, want een wethouder woont in zijn gemeente. Maar zijn vrouw Marinka Mulder kan niet mee. Zij is namelijk wethouder in de gemeente Renkum.

26 mei