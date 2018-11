Politie houdt derde verdachte aan in viervoudige moord Enschede

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de viervoudige moord in Enschede. Het gaat om een 30-jarige man. De politie wil in het belang van de privacy van de man niet zeggen waar hij vandaan komt of waar hij is aangehouden. Ze geeft enkel aan dat de man uit Twente komt.

Gisteren arresteerde de politie al vader Camil (57) en zoon Dejan (32) uit Hengelo. De mannen hebben vorig jaar oktober voor de rechter in Almelo gestaan op verdenking van handel in hennep en inbraak. Vader werd toen vrijgesproken en de zoon werd veroordeeld.

De Enschedese moordpartij - op 13 november - is de grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis. De politie vond vier doden in een bedrijfspand in Enschede. De slachtoffers waren doodgeschoten. Het ging om Maijkel Akfidan uit Hengelo, Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) uit Hengelo en de 62-jarige Max Klaassen uit Arnhem.

Twee van de vier dode mannen waren eerder opgepakt in een zaak rond wiethandel. In het pand waar ze werden doodgeschoten, vond de politie in juni gedroogde henneptoppen. In afwachting van hun strafzaak waren ze vrijgelaten. Maar of de wiethandel ook te maken heeft met de dodelijke schietpartij, is nog onduidelijk.

Growshop

Eén van de doden, Artur Sargsian, is de eigenaar van de growshop waarin hij werd omgelegd. Sargsian had dit jaar die growshop verkocht aan Tuan Nguyen, ook een van de vier slachtoffers. Bij de verkoop was afgesproken dat Sargsian er nog een half jaar zou blijven om Nguyen in te werken. Die periode was tijdens de moordpartij nog niet verstreken.

De politie hoopt nog steeds, ook nu er verdachten zijn aangehouden, dat er getuigen zijn die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek. Hopelijk maken de aanhoudingen het makkelijker voor mensen om naar voren te stappen om informatie te delen.

Tachtig agenten

Een rechercheteam van ongeveer tachtig agenten is momenteel bezig met de viervoudige moord. ,,We willen erop hameren dat we er alles aan doen om dit op te lossen”, reageerde politiewoordvoerder Chantal Westerhoff in het tv-programma Opsporing Verzocht. ,,Er gaan de wildste verhalen rond, we willen graag weten of er een verband is met eerdere zaken. Ook om meer slachtoffers te voorkomen.’’

De politie is vooral benieuwd naar wat de relatie is tussen de vier in Enschede omgebrachte mannen. Vooral waarom Arnhemmer Max Klaassen op 13 november in Enschede was. De 62-jarige man lijkt een toevallig slachtoffer, die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Ook wil de politie weten of slachtoffer Maijkel Akfidan en Artur Sargsyan op de ochtend van de viervoudige moord in Amsterdam zijn geweest en wat ze daar dan hebben gedaan.