Politie in Arnhem en Ede gaat agenten in eigen stad werven: ‘Weten wat er leeft in de samenleving’

Arnhemmer die ‘iedereen in Café Bloopers overhoop wilde schieten’, blijft nog even in detentie

Een 30-jarige Arnhemmer die 10 november zou hebben gedreigd om in Café Bloopers in Arnhem iedereen ‘overhoop te komen schieten en steken’, blijft nog even in Vught vast zitten in de psychiatrische gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Arnhem donderdag besloten.