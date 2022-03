Politie in Leeuwarden houdt vrouw uit Arnhem (24) aan die scheldend op de grond ligt

Column Remco Kock Officieel was ik aan het stemmen, maar gokken was een rakere beschrij­ving

Ik kies niet graag partij. Blijf liever onpartijdig. Dat is mijn karakter. Met deze redenering ontsloeg ik mezelf woensdag van mijn morele plicht om te stemmen. Misschien, dacht ik, kan ik een ontheffing krijgen via een psycholoog of zo. Deze persoon is geestelijk niet in staat om te stemmen. De kiesdrempel is voor hem te hoog.

