Politie onderzoekt woningbrand en overleden persoon in Arnhem: ‘Houden met alle scenario's rekening’

Wat er zich precies heeft afgespeeld en hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet helder of de in de woning aangetroffen persoon als gevolg van de brand is overleden, of dat er een andere doodsoorzaak is. De politie is direct na de brand met een groot onderzoek begonnen, waarbij de straat in de Arnhemse wijk Malburgen korte tijd was afgesloten.