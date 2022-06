ARNHEM/ZWOLLE De politie heeft de jacht geopend op twee gestolen originele schilderijen van zanger en kunstenaar Herman Brood gestolen in Arnhem. De kunstwerken zijn volgens de politie allebei 8000 euro waard.

Ze werden een paar weken terug, op 15 mei even na drie uur ‘s nachts ontvreemd uit een woning van een liefhebber van werk van Brood aan de Frankenveld in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Bij de inbraak werden ook een dameshorloge van het merk Cartier en een Rolex meegenomen. Ook maakte de dief een iPhone en sporttas van het merk Gucci buit. De totale schade loopt in de tienduizenden euro’s.