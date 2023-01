Politie pakt 32-jarige Arnhemmer op voor rammen politieauto met camper bij vlucht voor controle in Zevenaar

ZEVENAAR - Een 32-jarige man uit Arnhem zit vast voor het ‘camperincident’ op het industrieterrein aan de James Wattstraat in Zevenaar . Hij is vermoedelijk de bestuurder van de camper die dinsdagavond een politieauto ramde. De politie zoekt niet langer actief naar een mogelijke tweede inzittende.

Het incident speelde dinsdag iets voor 19.00 uur op het Zevenaarse industriegebied toen agenten een bestuurder van een camperbus staande hielden voor een controle. ,,De bestuurder van het voertuig stopte nadat het stopteken werd gegeven. Vervolgens reed hij achteruit in op het politievoertuig. Hierna sloeg de bestuurder op de vlucht”, vertelt een politiewoordvoerder.



Agenten hielden enkele minuten later in de nabije omgeving de 32-jarige Arnhemmer aan. Dit is vermoedelijk de bestuurder van de camper. Hij zit vast en zijn betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Ook worden de verdere omstandigheden van het incident én het voertuig zelf onderzocht.

Waarom de bestuurder van de camper het stopteken kreeg, wil de politie niet zeggen. ,,Dat zien we als onderzoeksinformatie”, aldus de woordvoerder. ,,Collega’s kunnen uiteenlopende redenen hebben om een voertuig staande te houden voor een verkeerscontrole. Denk aan informatie, rijgedrag of andere omstandigheden.”

Volledig scherm De camper. © Jordi Deckert / Eastview media

Mogelijke tweede inzittende

Vlak na het incident waren er veel politieagenten aanwezig op het industrieterrein in Zevenaar. Zij kamden het gebied uit om te zoeken naar een mogelijke tweede inzittende van de camper. De omgeving werd ruim afgezet en er werd zelfs een politiehelikopter ingezet, deze vertrok na een tijdje.

De politie heeft vooralsnog geen tweede verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk of deze er überhaupt is geweest.

,,We concentreren ons onderzoek nu op de verdachte die wel is aangehouden. Wel houden we ons aanbevolen als er getuigen zijn die het voertuig rond die tijd in de omgeving hebben zien rijden of mogelijk dashcambeelden hebben”, vertelt de woordvoerder.

