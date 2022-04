Politie pakt Duitsers op in Arnhem die in eigen land werden gezocht vanwege poging tot moord

Geen afspraken over Posbank in nieuwe Rozendaal­se coalitie

ROZENDAAL – In Rozendaal is het nieuwe coalitieakkoord rond tussen de twee verkiezingswinnaars Rosendael’74 en PAK. Over het ‘Rondje Posbank’ hebben de partijen besloten elkaar vrij te laten: Rosendael’74 wil deze toeristische route zoveel mogelijk openlaten voor autoverkeer, PAK blijft bij afsluiting omwille van de natuur.

13 april