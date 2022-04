Politie rukt uit voor gebruikers designerdrugs: ‘Ze gebruikten al zes dagen 3-MMC’

‘Hij heeft kalmerende middelen gekregen die normaal gesproken een olifant plat leggen', schrijft de wijkagent. De situatie is niet uit de hand gelopen, maar de inzet van hulpdiensten voor één drugsgebruiker was ‘weer hoog’.

Wat is 3-MMC?

3-MMC is een designerdrug. Dat wil zeggen dat ze speciaal zijn ontworpen en in een laboratorium worden gefabriceerd. In de meeste gevallen is de drug te koop als wit poeder. De drug wordt ingenomen door het te slikken, snuiven of spuiten.