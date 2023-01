Politie tikt auto van de weg bij achtervolging in Arnhem

Waarom station Rheden wel of niet station Rheden De Posbank of Rheden Veluwezoom moet gaan heten

Rheden dubt over een nieuwe naam voor station Rheden. Blijft het gewoon station Rheden of stappen we straks uit bij station Rheden Posbank? Wordt het station Rheden Veluwezoom, misschien? De gemeente onderzoekt of een nieuwe naam voor het Rhedense station wel wenselijk is. Wij zetten alvast wat voor- en nadelen op een rij.

20 januari