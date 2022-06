Politie valt binnen bij drugslab op bedrijventerrein Het Broek in Arnhem

ARNHEM - De Arnhemse politie heeft dinsdagavond een drugslab ontdekt in een pand aan de Conradweg op bedrijventerrein Het Broek in Arnhem. Om welke verdovende middelen het gaat, is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang.