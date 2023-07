Politie valt massaal flatwoning in Arnhem binnen: vuurwapengevaarlijke man uit drugsmilieu opgepakt

Longread Beleggers zitten massaal achter woningen in Arnhem aan: ‘We worden bestookt met kaartjes van tussenper­so­nen’

ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf maken zich zorgen over de toenemende belangstelling van beleggers die in hun buurt woningen of appartementen willen opkopen. De afgelopen jaren zijn verschillende huizen, flats en appartementjes opgekocht en gesplitst in kamers of studio’s die worden verhuurd.