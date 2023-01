Politie voorkomt escalatie na wedstrijd Vitesse - FC Twente

indebuurt.nl Binnenkort nieuwe nachtclub in oude pand The Move: 'Wodka Woensdag komt terug'

Trek je stapoutfit maar uit de kast! Na ruim twee jaar leegstand opent binnenkort een nieuwe nachtclub in het oude pand van The Move in Arnhem. Daarmee komt er weer leven in de brouwerij aan de Varkensstraat 17.

23 januari