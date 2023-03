Poolse regering dankt Driel voor ‘de verspreiding van de dankbare herinnering’ aan de Poolse bevrijders

Luuk (11) gaat maandag alle klassen langs van de christelijke basisschool De Meeuwenberg om de onderscheiding te laten zien waarmee de Poolse regering alle kinderen van Driel bedankt. Hij glundert van oor tot oor als hij de medaille in ontvangst neemt uit handen van minister Jan Józef Kasprzyk, hoofd van het Poolse Bureau voor Oorlogsveteranen en Slachtoffers van Onderdrukking.

Meester Krijn van Dijk is trots op zijn leerlingen. ,,We gaan ieder jaar op de vrijdag voor de grote herdenking in september naar de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Daar zetten we een kaars bij alle Poolse graven en leggen we bloemen.”

Voor Kasprzyk zijn de Polen voor altijd verbonden met de inwoners van Driel. ,,Hier spelen zelfs de voetbalspelers van de plaatselijke club in de Poolse kleuren”, mijmert hij in het Informatiecentrum over ‘De Polen van Driel’ in de rooms-katholieke kerk.

Volledig scherm Trots op de Poolse onderscheidingen als symbool van de eeuwige vriendschap tussen Driel en Polen. In het midden op de voorgrond Luuk en Sophie, daarachter Veerle, leerlingen van de christelijke basisschool De Meeuwenberg. Links op de voorgrond de Poolse minister minister Jan Józef Kasprzyk, Rechts burgemeester Patricia Hoytink-Roubos van Overbetuwe. © Gerard Burgers

Herinneringen aan de eerste jaren van herdenken

Het regent onderscheidingen voor voetbalvereniging RKSV, muziekvereniging Concordia, de verkeersregelaars van Driel, de christelijke basisschool de Meeuwenberg, bassischool de Kameleon, de rooms-katholieke kerk Maria Geboorte Driel, de hervormde kerk, de EHBO-vereniging HEDRIN en de Koninklijke EHBO Vereniging Heteren. Na afloop zijn er de felicitaties van de Poolse ambassadeur in Nederland, Margareta Kassangana, en de burgemeester van Overbetuwe Patricia Hoytink-Roubos.

Johan de Jong van de Stichting Driel Polen brengt in herinnering dat Concordia de eerste jaren van de herdenking slechts enkele muziekinstrumenten had en dat de kinderen bij het leggen van de bloemen kleding droegen in de kleuren van de Poolse vlag. De eerste jaren na de oorlog kwamen de veteranen nog met de bus. Ze namen veel kleding mee terug naar huis.

Volledig scherm Poolse medici bij gewonden in de lagere school voor jongens in de Molenstraat in Driel tijdens de Slag om Arnhem. © Sikorski Instituut Londen

Grenzeloze opoffering van soldaten die ver van hun vaderland werden gedropt

,,De Slag om Arnhem is een gebeurtenis die diep in het bewustzijn van de omliggende plaatsen is doorgedrongen”, benadrukt minister Kasprzyk. ,,In bijna tachtig jaar tijd is een band voor het leven ontstaan die door de generaties heen gaat. Het is de herinnering aan soldaten die niet aarzelden om hun leven op te offeren en zo hun plicht te vervullen.”

Kasprzyk brengt ook in herinnering dat de Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade er eigenlijk op rekende dat ze haar landgenoten zou helpen in de strijd tegen Hitler-Duitsland. Op 25 juli 1944 vroegen de Polen in Warschau Sosabowski om luchtsteun tijdens hun opstand. Hij kon ze niets toezeggen.

Bitter constateerde Sosabowski later in zijn memoires: ‘De Russen stopten bewust met hun opmars en gaven de Duitsers zo de kans om de Polen in Warschau uit te roeien.’ Zijn brigade landde op 21 september 1944 bij Driel.

De Drielenaren weten hoe het afliep. De opmars strandde, Sosabowski kreeg van de Britse bevelhebbers Montgomery en Browning volkomen ten onrechte de zwartepiet toegespeeld. Onder Britse druk werd hem het commando ontnomen.

Sosabowski had de overmoedige Britse legerleiding van tevoren nog gewaarschuwd. Hij kende de Duitse Waffen SS, had ze meegemaakt in Polen. Hij wist dat ze fel terug zouden vechten.

Volledig scherm Wilfred van den Berg neemt namens de verkeersregelaars van Driel de Poolse Pro Patria-medaille in ontvangst van minister Jan Józef Kasprzyk, hoofd van het Poolse Bureau voor Oorlogsveteranen en Slachtoffers van Onderdrukking. Op de achtergrond Kolonel Artur Fraczek. © Gerard Burgers

Vingerwijzing naar de oorlog in Oekraïne

Kasprzyk ziet hoe de geschiedenis zich herhaalt als de wereld dictators hun gang laat gaan. ,,Kijkend naar de oorlog in Oekraïne zien we dat de strijd voor de vrijheid een universele dimensie heeft. Als wij onszelf verdedigen, verdedigen wij ook anderen. Door vrijheid aan anderen te brengen, verdedigen wij onze eigen zaak.”

Hij oppert dat de rampspoed in Oekraïne voorkomen had kunnen worden. ,,Maar het ontbrak de groten der wereld aan waakzaamheid, gehinderd ook door onenigheid voor het ontkiemende kwaad.”

