Poolse spookrijder vliegt naar Nederland voor eigen strafzaak: OM eist werkstraf en 18 maanden niet rijden voor zware botsing op A325

Verkeer loopt compleet vast in hartje Arnhem; noodoplos­sin­gen moeten verlich­ting bieden

ARNHEM - Noodmaatregelen moeten voorkomen dat het verkeer in de namiddag en avond opnieuw compleet vast loopt in de Arnhemse binnenstad. Dinsdagavond hebben automobilisten soms een uur vast gestaan in het Arnhemse Bestuurskwartier. Daarom grijpt de gemeente nu in.

31 augustus