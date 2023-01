Poolse veteraan Marian Ziolowski overleden

DRIEL - In zijn woonplaats Toronto (Canada) is deze week de Poolse veteraan Lech Marian Ziolowski overleden. Ziolowski sprong in september 1944 als 23-jarige parachutist uit een vliegtuig boven Driel tijdens de Slag om Arnhem.

Ziolowski (101) was één van nog een klein groepje nog levende veteranen van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade die in 1944 betrokken was bij de Slag om Arnhem. Engelse en Poolse parachutisten probeerden de brug in Arnhem in handen te krijgen om zo de geallieerde opmars naar het Duitse Ruhrgebied mogelijk te maken. Het door de Engelse generaal Bernard Montgomery bedachte plan Market Garden moest de Tweede Wereldoorlog in Europa nog voor kerst 1944 tot een einde brengen, maar de Slag om Arnhem eindigde met een Duitse zege.

De Poolse betrokkenheid bij de slag en hun aanwezigheid in Driel zorgde wel voor een warme band tussen het dorp en de Poolse parachutisten. Het plein in het dorp draagt nu de naam Polenplein en daar staan ook de monumenten om de Poolse para's te eren en een buste van hun commandant, Stanisław Franciszek Sosabowski.

September 1944

Marian Ziolowski maakte zijn sprong boven Driel op 21 september 1944 in een poging de Britse troepen die de noordzijde van de Rijnbrug in handen hadden te ontzetten. De slag ging verloren en daar kregen de Poolse troepen lange tijd de schuld van. Vooral generaal Montgomery schoof het mislukken van ‘zijn’ plan in de schoenen van de Poolse bevelhebber Sosabowski. Vooral omdat die zich van te voren al kritisch over de luchtlandingen had uitgelaten.

Pas jaren later volgde eerherstel. De Poolse brigiade kreeg de hoogste militaire onderscheiding van ons land. Mede op verzoek van Prins Bernhard kreeg de Poolse brigade de Militaire Willems-Orde en de Bronzen Leeuw toegekend. In 2019 sprak ook de, toen nog kroonprins, Koning Charles op het Polenplein in Driel zijn waardering en bewondering voor de Poolse troepen uit. Het eerherstel was daarmee volledig.

Jaarlijkse herdenking

Elk jaar in september worden daar de Poolse parachutisten herdacht, vaak in aanwezigheid van de nog levende veteranen zelf. Marian Ziolowski was daar in 2014 en 2017 bij aanwezig. Tijdens de dienst vormen de opvolgers van de eerste Poolse paratroepen een erewacht op het Polenplein.

Veel Poolse veteranen keerden na de oorlog niet terug naar Polen, waar toen onder invloed van Jozef Stalin, de leider van Rusland, een communistische staat werd gevormd. De Poolse para's waren veelal niet communistisch en mede om die reden niet echt welkom in hun geboorteland. De meesten vestigden zich na de oorlog in Engeland, Canada en de Verenigde Staten.

Ziolowski streek na de oorlog neer in Canada, waar hij deze week op 101-jarige leeftijd overleed.

