Popronde is terug in Arnhem: gratis van kroegje naar boekhandel met 64 acts op 30 locaties

Met VideoDe Popronde Arnhem is in volle omvang terug. Na de corona-editie van vorig jaar spelen vrijdag 64 acts op 30 locaties. ,,Arnhem was vorig jaar één van de weinige steden waar het Popronde-publiek mocht staan, maar we moesten met een ticketsysteem werken en QR-codes scannen”, zegt coördinator Romy van Hal.

,,Nu kan iedereen zonder beperkingen weer gratis van kroegje naar kroegje. Arnhem is in de loop der jaren echt warmgelopen voor de Popronde. Het is een grote stad met veel speellocaties.”

Een groot deel van de speelplekken doet elk jaar mee. ,,Maar we hebben ook een rits nieuwe locaties, waardoor het programma gevarieerder wordt. Dat is ook de charme van de Popronde. Je zult een artiest in het dagelijks leven best weleens in een boekhandel tegenkomen, maar er niet zien spelen. Tijdens de Popronde wel.”

Omcirkelen

Er zijn volgens Van Hal bezoekers die in het programma omcirkelen wat ze willen zien. ,,Daartegenover staan mensen die zich laten verrassen en die spontaan binnenlopen. Misschien kunnen ze over een paar jaar zeggen dat ze die band in Ziggodome nog in een kroegje in Arnhem hebben gezien.”

Rapper Babs uit Leiden is één van de artiesten die daarop hopen. De half-Surinaamse queer maakt een stormachtige ontwikkeling door en treedt om 21.30 uur in Willemeen aan het Willemsplein op, maar hoopt snel op eigen kracht een paar deuren verder bij Luxor Live op het podium te staan. ,,Eerder had ik tijdens de Popronde optredens in een bibliotheek, in een museum en in een kroeg waar iedereen stond te dansen, inclusief de mensen buiten die er niet meer bij pasten.”

Beetje saai

Een bijzondere locatie in Arnhem is boekhandel Hijman Ongerijmd aan de Grote Oord, waar Judith Seinen zich over de Popronde ontfermt. ,,We doen zo’n acht jaar mee en in het begin werd hier standaard een singer-songwriter neergezet. Dat vonden wij een beetje saai worden. We hebben nu ook jazz, hiphop en metal gehad. Dit keer komen er twee alternatieve popacts bij ons: Mystic (19.30 uur) en IKIGA (20.45 uur).

CYNN (19.30 uur, Lil’ Heaven Studio, Roermondsplein) is de naam van de onewomanband van Groningse Cynthia Weiss. Voor haar is de Popronde een uitgelezen kans om met haar alternatieve pop buiten de noordelijke provincies op te treden. ,,Het is als einzelgänger wel telkens een gesleep met mijn backline, maar gelukkig zijn er altijd lieve vrijwilligers die helpen met uit- en weer inpakken.”

Australiër Tom Harden streek kort voor de coronapandemie in Nijmegen neer. Hij was als Bumble B. Boy kinderentertainer, maar zat direct zonder werk. Harden ging experimenteren met zijn garage- en postpunkstijl en nu zijn de optredens op zowel kinderen als volwassenen gericht. ,,Al zal de eerste tijdens de Popronde Arnhem in De Waaghals (16.00 uur, Walstraat) vooral voor kinderen zijn en de tweede in Café Kroon (20.30 uur, Hommelstraat) meer op volwassenen gericht.”

Bier proeven

Brouwerij Durs was vorig jaar voor het eerst een locatie tijdens de Popronde Arnhem. Vincent Banning van Durs: ,,Dat was een succes, maar in het proeflokaal hebben we maar beperkte ruimte. Daarom hebben we samenwerking met het Rembrandt Theater gezocht. Daar komen nu drie acts (Boaz 19.45 uur, De Toegift 21.00 uur en Hiigo 22.30 uur). En je kunt twee van onze bieren in kleine proefglaasjes proberen. Verder hebben we al onze bieren bij ons.”

