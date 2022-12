Portaal koopt wooncomplex bij Winkelcentrum Rijkerswoerd om te voorkomen dat de huren de pan uit rijzen

met video Opnieuw autobran­den in Arnhem, eigenaar heeft camerabeel­den

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er twee auto’s uitgebrand op de Vijverlaan in Arnhem. Beide wagens zijn total loss. Mogelijk is er sprake geweest van brandstichting. Het aantal autobranden in Arnhem is de afgelopen maanden opvallend hoog.

30 november