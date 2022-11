Precies 60 jaar geleden schreef Mies Bouwman tv-geschiedenis met ‘Open Het Dorp’: ‘Nederland keek ademloos’

De tentoonstelling gaat ‘(On)beperkt Leven met een handicap’ heten. ,,In deze tentoonstelling vertellen we verhalen van mensen met een handicap aan de hand van voorwerpen en foto’s”, bevestigt woordvoerder Udo Feitsma van het Nederlands Openluchtmuseum. ,,Eén van die personen is een vrouw die een groot deel van haar leven in Het Dorp woonde.”



De geschiedenis van Het Dorp en de invloed daarvan op de opvattingen over de omgang van mensen met een handicap maakt deel uit van een historisch-wetenschappelijk onderzoeksproject voor de komende vier jaar. Daarvoor is 750.000 euro subsidie ter beschikking gesteld. ,,We zijn net begonnen”, zegt dr. Paul van Trigt, die samen met professor dr. Monika Baár en twee promovendi betrokken is bij het onderzoek.



Bekijk het item in het Polygoonjournaal over de inzamelingsactie van Mies Bouwman.