Pretecho, cursussen en kraamzorg: dit moet je weten als je zwanger bent in Arnhem

Ben je zwanger in Arnhem? Van harte gefeliciteerd! Voordat je beschuit met muisjes kunt serveren, doorloop je nog een heel traject. Het is handig om te weten waar je in Arnhem terechtkunt bij de verloskundige, afspraken voor echo's, om de babyuitzet te kopen en misschien ook voor zwangerschapscursussen of speciale massages. Hier vind je alle informatie voor tijdens je zwangerschap op een rij.

Verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis, geboortehuis of moederkindcentrum in Arnhem

Als je erachter komt dat je in verwachting bent, wil je zo snel mogelijk een afspraak maken bij een verloskundige. In Arnhem kun je op verschillende locaties terecht. Dit zijn ze:

Verloskundigenpraktijken als: Groepspraktijk van Verloskundigen Arnhem;

Afspraak maken voor een pretecho in Arnhem

Tijdens je zwangerschap krijg je standaard twee medische echo’s. Bij de termijnecho zie je je kindje voor het eerst. Daarnaast is er de 20 wekenecho, waarbij wordt gekeken naar lichamelijke afwijkingen.

Behalve deze echo’s, kun je ook een pretecho boeken als je dat wilt. Deze duurt gemiddeld een half uur tot 45 minuten en je krijgt alle tijd om de baby te bewonderen, vaak op groot scherm. Dat is toch dolle pret? Er zijn verschillende soorten pretecho’s: in 2D, 3D of 4D. Ga je voor de laatste optie? Dan zie je de meeste details van je kindje en met een beetje geluk is je kleintje zelfs aan het duimen of gapen. Hier in Arnhem kun je een pretecho boeken:

Sporten terwijl je zwanger bent in Arnhem

Aan je conditie blijven werken terwijl je in verwachting bent, oftewel: sporten tijdens je zwangerschap. Kan dat wel? “Eigenlijk is het simpel; alle sporten die je voor je zwangerschap hebt beoefend, kun je nog gewoon tot het laatste moment blijven doen”, schrijft de Negenmaandenbeurs. Je kunt met een gerust hart blijven zwemmen of aan yoga blijven doen. Let er wel op dat je jezelf niet overbelast.

Er zijn speciale sporten voor zwangere vrouwen. Wat dacht je van zwangerschapsyoga of – gymnastiek? Bij deze organisaties in Arnhem kun je dit soort sporten doen:

Zwangerschapsgymnastiek bij Zwangerfit Elderveld;

Zwemmen voor zwangere vrouwen kan bij Valkenhuizen en De Grote Koppel.

Zwangerschapscursus doen in Arnhem

Wat is de beste manier om borstvoeding te geven? Hoe bereid ik me voor op de bevalling? Hoe ga ik om met pijn aan mijn bekken of rug? Voor zo’n beetje iedere vraag die opkomt tijdens je zwangerschap bestaat een cursus of workshop. Zo ook in Arnhem, klik hier voor een aantal opties in de stad.

Kleding, meubels en andere babyspullen kopen in Arnhem

Misschien wel het allerleukste deel van je zwangerschap: shoppen! Natuurlijk wil je dat jouw baby niks tekortkomt en wil je maximaal voorbereid zijn op de gezinsuitbreiding. Dat betekent: rompertjes inslaan, slaapzakjes uitzoeken, een komode aanschaffen en een buggy kopen. Gelukkig kun je op meerdere plekken in Arnhem op zoek naar de perfecte babyuitzet. En wist je dat er ook winkels in Arnhem zijn die gratis producten weggeven aan aanstaande ouders? Die bekijk je hier.

Leuke Arnhemse winkels om babyspulletjes te kopen zijn:

Noppies;

Prénatal;

9up9down;

Babyjosh;

Even naar Sofietje;

MijnKraamShop.

Een zwangerschapsmassage boeken in Arnhem

Hoe heerlijk klinkt dit?! Even een goede portie me-time! Tijdens een zwangerschapsmassage houdt de masseur of masseuse extra rekening met je zwangerschap. Bepaalde drukpunten worden bijvoorbeeld wel of juist niet meegenomen. Voor een zwangerschapsmassage in Arnhem kun je bij deze adressen terecht:

Kraamzorg regelen in Arnhem

Bij de door jou gekozen verloskundigepraktijk zijn ze er voor jouw kindje, maar als ouder heb je ook recht op zorg. Kraamzorg welteverstaan. Deze zorg is echt iets Nederlands, want nergens anders ter wereld wordt de ouder bijgestaan tijdens het kraambed. Het maakt niet uit of je in het ziekenhuis, thuis of ergens anders bent bevallen, iedere ouder in Nederland met een pasgeboren kind heeft recht op deze zorg.

Dertien weken

Om kraamzorg te krijgen, moet je dat aanvragen bij een kraamzorgorganisatie. In Arnhem kun je daarvoor onder andere terecht bij:

De beste tijd om dit te regelen is als jij of je partner zo’n dertien weken in de zwangerschap is, dan heb je er nog genoeg tijd voor.

Uren en dagen

Het minimum aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt is 24 uur. Bij de start van de kraamzorg kijkt de kraamverzorgende samen met jou naar de verdeling van die uren. Als de kraamorganisatie voldoende personeel heeft, dan kan de kraamzorg uitgebreid worden naar 49 uur. Deze uren worden over acht dagen verdeeld

Een kinderopvang zoeken in Arnhem

Je denkt er nu misschien nog niet aan, maar als je (weer) aan het werk gaat moet je kinderopvang regelen. In Arnhem is het verstandig om nu al de opvang te regelen.

Er zijn verschillende soorten kinderopvang:

Dagopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan;

Buitenschoolse opvang (BSO) voor schoolgaande kinderen;

Gastouders.

Houd bij de aanmelding van jouw kind rekening met wachtlijsten. Het Landelijk Register Kinderopvang heeft een lijst van kinderopvanglocaties bij jou in de buurt. We zetten ze hier voor je op een rijtje:

BLOS kinderopvang;

Montessori Kinderopvang Sterrenberg;

Partou Amsterdamseweg 154;

Kinderdagverblijf Zand op de Mat;

Kinderdagopvang Klimop;

Speelatelier De Bakermat.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvang in Arnhem is niet gratis, dus tot die tijd heb je mogelijk recht op een financiële tegemoetkoming voor de kinderopvang: kinderopvangtoeslag. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Afhankelijk van jouw situatie kun je een bedrag van de overheid krijgen. Deze toeslag kun je aanvragen via mijn toeslagen.

Een newbornshoot doen in Arnhem

Hieperdepiep hoera, je kindje is geboren! Nu is het tijd om te genieten van je kersverse gezinnetje en natuurlijk om de baby te showen aan familie en vrienden. Heb je ook al nagedacht over een fotoshoot? Veel ouders kiezen ervoor om een newbornshoot te boeken om de baby op de gevoelige plaat vast te leggen. Hier in Arnhem kun je onder andere terecht voor zo’n fotosessie:

LYNN Vriesen Fotografie;

Shoots and More – Fotograaf Arnhem;

Kiek Mij Nou;

NewBornStars;

NynkeArends Fotografie Arnhem;

Reloved fotografie.