Prijs voor documentaire over Velpse Kees Momma: ‘Dat ik het zo ver heb gebracht’

Ooster­beeks werk van ‘schilder van het licht’ Lieste onder de hamer

6:59 AMSTERDAM - Een landschap van kunstschilder Cornelis Lieste van een heideveld nabij Oosterbeek van omstreeks 1855 komt maandag onder de hamer bij Veilinghuis AAG aan de Lekstraat in Amsterdam. Ook een vergelijkbaar landschap dat geen plaats meldt maar erg veel op dat van Oosterbeek lijkt zal die dag worden geveild. Dat gebeurt in de serie ‘Old Masters to Modernists’ .