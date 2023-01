Prinses Beatrix komt naar Bronbeek voor viering jubileum

Beatrix woont een presentatie bij van de commandant van Bronbeek over het 160-jarig bestaan, over de bouw van de nieuwe vaste tentoonstelling van het museum en over de zorgverlening en ondersteuning van bewoners. In het woongedeelte van Bronbeek gaat ze in gesprek met een bewoner over zijn ervaringen in voormalig Nederlands-Indië en over het verblijf in Bronbeek. Het bezoek wordt afgesloten met rondetafelgesprekken met vrijwilligers, medewerkers en bewoners van het tehuis.