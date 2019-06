‘Proces tegen één verdachte in zaak-Alex Wiegmink moet over’

VIDEO Arnhems Oorlogsmu­se­um 40-45 stelt vragen rond ‘goed en fout’ in de oorlog

7:30 ARNHEM Het Arnhems Oorlogmuseum 40-45 waagt zich aan een expositie vol vraagtekens over goed en fout in oorlogstijd. ,,We hebben veel te vaak te snel ons oordeel klaar", benadrukt Eef Peeters, die al 25 jaar het markante museum aan de Kemperbergerweg leidt. ,,Om het beeld te nuanceren heb ik een tentoonstelling ingericht rond acht mensen die als 'fout’werden bestempeld. Om te laten zien dat het genuanceerder lag. Met veel grijs in plaats van zwart en wit. Het zijn niet allemaal oorlogsmisdadigers.”