Proef CBR: Kastje in de auto om scheurgedrag wegpiraten ‘af te remmen’

Burna Boy laat fans wéér uren wachten, maar zorgt daarna dat GelreDome ‘ontploft’

Het is gelukt. Ondanks de grappen die al werden gemaakt dat Burna Boy GelreDome aan het zoeken zou zijn in Amsterdam, stond de grootste artiest van Afrika zondagavond op het podium in het GelreDome in Arnhem. Het publiek moest even geduld hebben; de show begon twee uur later. Maar dat werd hem vergeven.