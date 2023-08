Proost! Dit betaal je voor een biertje op ASM festival in Arnhem

Markering wegwerk­zaam­he­den gaat over de brugreling; ‘Mensen kennen de risico’s niet’

Fietsers en bromfietsers die over de Nelson Mandelabrug in Arnhem rijden, moeten zeker in het donker extra opletten. Van de rij met tientallen rood-witte schilden op de brug die duidelijk maken dat er gewerkt wordt aan het vernieuwen van de busbaan, zijn er sinds het weekend zeker vijftien verdwenen.