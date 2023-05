Publiekslieveling ‘Sonsbeek 20-24’ van ‘Arnhems meisje’ krijgt permanente plek in nieuw stadspark

Column Remco Kock Ik scan voortdu­rend mijn omgeving op leuke vrouwen. Zo ben ik geprogram­meerd

Vrijdagavond zat ik met vrienden aan de bar van ’t Moortgat, speciaalbier te drinken. Ik had moeite om me op onze gesprekken te concentreren. Ik werd afgeleid. Steeds verschenen er best leuke vrouwen aan de bar, om bier te bestellen.