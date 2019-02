Rabobank eist ‘doorgesluisde’ 2 miljoen terug van vrouw gevallen vastgoedbaron

Ayse is voor Turkije een terrorist: ‘Iedereen moet weten hoe het land ervoor staat’

19:54 Ayse Sahin (63) woont in de regio Arnhem en schreef jarenlang kritisch over de Turkse president Erdogan op sociale media. Nu wordt ze gezocht door de politie in Turkije en bedreigd door Erdogan-aanhangers in Nederland. ,,Ik kan niet meer op bezoek bij mijn zieke moeder van 93.’’