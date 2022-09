Raymond Whitwell (103), de oudste veteraan Slag om Arnhem, zegt bijwonen Airborne Wandeltocht af

Londense chauffeurs van Taxi Charity For Military Veterans brengen Whitwell al sinds vele jaren naar zijn plaats van bestemming tijdens herdenkingen in Nederland, samen met andere Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.



,,In goed overleg met Ray is besloten om de reis niet te maken”, zegt Ammerlaan. ,,Hij probeert de komende weken nog zijn krachten te sparen om te kijken of het voor hem toch nog mogelijk is om de herdenkingen later in september bij te wonen.”