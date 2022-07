Razend snel optreden van brandweer voorkomt grote brand in flatgebouw: ‘Ik hoorde: ‘allemaal eruit!‘’

Wat de oorzaak van de brand op de eerste verdieping van het vrij nieuwe appartementencomplex is geweest, kon de brandweer donderdagavond nog niet zeggen. Duidelijk is wel dat van de pui van de woning op de onderste verdieping weinig over is.

‘Allemaal eruit!’

,,Ik kwam net van het sporten en hoorde buiten ineens ‘allemaal eruit!’", zegt de geschrokken buurman Azoum Faouzi. Hij staat op blote voeten naar de uitgebrande woning te kijken. ,,Ik wist niet meteen wat er aan de hand was, maar schrok toen ik vanaf mijn balkon de vuurzee schuin onder mij zag. Het ging zo hard. Ik zag alleen maar vuur.”

Opnieuw hoorde hij ‘allemaal eruit', dit keer gevolgd door kloppen op de deur. Eerst probeerde Faouzi zijn katten nog te pakken, maar die lieten zich niet vangen. Daarna ging ook hij van deur tot deur om mensen te waarschuwen. ,,Het was al de tweede keer sinds ik hier woon. Twee jaar geleden was er beneden onder een woning een auto in de fik gestoken, moesten we ook onmiddellijk naar buiten.”

Aan de buitenkant zijn de gevolgen van de brand te zien. De balkons zijn bekleed met dunne doeken, omdat de bewoners te beschermen tegen al te nieuwsgierige blikken. Tot de vijfde verdieping waren de doeken verschroeid of gesmolten. De tropische hitte heeft de vlammen tot grote hoogte meegenomen.

Na 20 minuten onder controle

Zo'n twintig minuten na de melding had de brandweer de vuurzee onder controle. De getroffen bewoners bleven ongedeerd. Vooral het woonkamer gedeelte aan de achterzijde is verbrand. ,,Wat de oorzaak van de brand is geweest, weten we nog niet. Daar moet nog onderzoek naar gedaan worden", zegt de brandweerofficier van dienst.

De mensen die hun huizen in allerijl moesten verlaten konden rond zeven uur weer terug naar de woning. Metingen door de brandweer in de flat wezen uit dat er geen gevaar voor de gezondheid was. Voor de bewoners van het getroffen appartement moest een tijdelijk onderkomen worden gezocht. De brandweer heeft hiervoor eigenaar woningcorporatie Vivare ingeschakeld.

De IJssellaan in Arnhem op de kaart:

