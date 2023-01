Rechtbank in Arnhem is te klein voor zware strafzaken en is sterk verouderd

‘Buikpijn’ door tekort aan rechters: ‘We maken noodgedwon­gen keiharde keuzes’

Ruim een jaar is Rémy van Leest president van de Rechtbank Gelderland. Zich ‘kapot schamen’ over het schrappen van 1500 strafzaken, doet hij niet. ,,Dat is een te groot woord.” Leuk is echter anders. ,,We maken noodgedwongen keiharde keuzes.”

28 december