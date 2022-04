Rechter besluit: nachtwinkel Rijnroos mag geen alcohol verkopen

Slachtof­fer woning­brand Malburgen is bejaarde bewoonster: ‘Wellicht te veel aan haar lot overgela­ten’

ARNHEM - Bij de woningbrand van afgelopen dinsdag in de Arnhemse wijk Malburgen is de bewoner van het huis om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie na onderzoek. Volgens buurtbewoners gaat het om een vrouw van in de tachtig, die alleen woonde en zeer slecht ter been was.

21 april