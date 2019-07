Rectificatie

Run op kaarten gevecht Verhoeven en Hari in GelreDome: bijna alle goedkopere tickets verkocht

11:00 ARNHEM - De kaartverkoop voor het gevecht tussen Rico Verhoeven en Badr Hari op 21 december in stadion GelreDome in Arnhem gaat enorm snel. In korte tijd werden vanochtend vanaf 09.00 uur al duizenden tickets besteld in de voorverkoop.