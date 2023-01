Regio moet snel vaste plekken vinden voor vele duizenden asielzoekers

met video Tankstati­on in Wester­voort overvallen, politie zoekt overvaller met ‘klein brilletje en paarse broek’

WESTERVOORT - Het tankstation BP in Westervoort is in de nacht van dinsdag op woensdag overvallen. De dader bedreigde het aanwezige personeel met een wapen en is daarna gevlucht.

18 januari