Reiziger krijgt kans in doel Vitesse tegen Twente: ‘Ik zag Kjell uitkomen en had de jas al uit’

Met Video Opnieuw pleidooi om bevrijders van Arnhem in Tweede Wereldoor­log te eren met een eigen plein

ARNHEM - Arnhems gemeenteraadslid Nico Wiggers breekt opnieuw een lans voor een Polar Bearsplein in Arnhem. Met de vernoeming wil hij de Engelse 49th West Riding-divisie eren. Die verjoeg tijdens de Tweede Wereldoorlog in april 1945 de Duitse bezettingsmacht uit de Gelderse hoofdstad. Polar Bears is de bijnaam van de divisie.

13:37