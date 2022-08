Remkes haalt uit naar supermarkten om afhaken stikstofgesprekken

Remkes haalt uit naar Supermarkten

Drie ministers in Arnhem

De bouwsector komt regelmatig in de knel met nieuwe bouwprojecten als hier extra stikstof bij wordt uitgestoten op kwetsbare natuur. Duizenden geplande projecten raken daardoor vertraagd of konden niet door gaan. ,,Er is dus snelheid nodig”, zei Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

Om dit wel weer mogelijk te maken, presenteerden de bouwers vorig jaar samen met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland een apart plan om uit de stikstofcrisis te komen. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 met zo’n 40 procent verminderd moet zijn, waar het kabinet nu uitgaat van een halvering. Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW was blij dat ze de kans kreeg nog eens met Remkes en leden van het kabinet over de kwestie te spreken. ,,We zijn nogal gefrustreerd dat ons plan niet door Den Haag is omarmd. Daarom zijn we blij om nog eens aandacht te vragen voor hoe het beleid anders kan.”