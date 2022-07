Renkum gaat zestig statushouders vestigen in leegstaande woningen op het terrein van Pro Persona in Wolfheze

WOLFHEZE - Ongeveer zestig statushouders kunnen terecht in een leegstaand huis op het terrein van Pro Persona in Wolfheze. De gemeente Renkum verwacht dat zij dit najaar hun intrek kunnen nemen in een van de vijftien woningen die voor de statushouders beschikbaar komen.

Burgemeester Agnes Schaap van Renkum vindt het een ‘morele verantwoordelijkheid van haar gemeente’ om statushouders te huisvesten en hen te helpen waar dat kan. ,,Mijn hart breekt bij het zien en horen van de verhalen zoals in Ter Apel. Daar moeten we echt wat aan doen.”

Quote Er moet beweging komen in die hele asielketen, en dat kan alleen als we zelf ruimte maken Agnes Schaap, burgemeester van Renkum

Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Toch moeten ze vaak noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven omdat er door de krapte op de woningmarkt geen huis voor hen beschikbaar is. Gevolg is dat er een tekort aan plekken in azc’s is en dat, in combinatie met de grote toestroom van vluchtelingen en lange asielprocedures, de vluchtelingenketen vastloopt in Nederland. ,,Daarom ben ik ook blij dat we nu deze huisvesting zo kunnen realiseren. Er moet beweging komen in die hele asielketen, en dat kan alleen als we zelf ruimte maken”, zegt Schaap.

Tijdelijke huisvesting

In Oosterbeek is nu in een oud blijf-van-mijn-lijfhuis een asielzoekerscentrum waar honderd vluchtelingen verblijven. Daarnaast vangt de gemeente Renkum Oekraïners op in een oude school in Renkum en in een paar appartementen in blindeninstituut Het Schild in Wolfheze. ,,De tijdelijke huisvesting van statushouders is een nieuwe bijdrage die we als gemeente graag willen leveren. Wat we kunnen, doen we”, zegt de burgemeester.

Het is niet de eerste keer dat een groep vluchtelingen met verblijfstatus wordt gehuisvest op het terrein van Pro Persona. In 2015 stelde Pro Persona drie woningen beschikbaar voor in totaal 24 mensen. Vluchtelingenwerk en de inwoners van Wolfheze hebben er toen voor gezorgd dat deze groep mensen zich snel thuis voelden in het dorp.

Doorstromen naar huurwoningen

De zestig statushouders die Renkum nu gaat vestigen in Wolfheze komen bovenop de opdracht die de gemeente al had om voor deze groep huisvesting te zoeken. De ruimte die Renkum op het terrein van Pro Persona heeft gevonden, is wel tijdelijk. De bedoeling is dat de statushouders hier tot uiterlijk 31 december 2024 kunnen blijven. Voor die tijd zouden ze moeten doorstromen naar een sociale huurwoning binnen de gemeente Renkum.

Woningcorporatie Vivare, die sociale huurwoningen beheert in Renkum, en Pro Persona maken met elkaar afspraken over aanpassingen die nodig zijn om de leegstaande woningen in Wolfheze geschikt te maken. De gemeente bereidt een aanpassing van het bestemmingsplan voor, omdat de woningen op dat terrein nu nog niet zelfstandig bewoond mogen worden.