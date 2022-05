Renkum houdt dik 2 miljoen over en toch is de wethouder niet blij: ‘Ik sla mezelf niet op de borst’

Nieuwe topman corporatie Vivare wil van huurders een ‘excellent’ in plaats van een ‘goed’

ARNHEM - Huurders moeten Vivare in de nabije toekomst onderscheiden met het predikaat ‘excellent’. Dat is het streven van Alfred van den Bosch, de nieuwe topman. Hij staat vanaf 1 juli aan het hoofd van de corporatie, met 55.000 huurders in Arnhem, Duiven, Westervoort, Overbetuwe, Renkum en Rheden.

