Renkum krijgt carnaval in de zomer: ‘Geen traditionele optocht, maar minstens zo leuk’

RENKUM - Renkum krijgt dit jaar carnaval in de zomer. Eerder dit jaar ging de traditionele optocht niet door, maar nu komt er alsnog een feest. Vereniging De Dolle Instuivers organiseert voor het eerst een optocht op zaterdag 25 juni. ,,We hebben wat in te halen.”

In februari kon de traditionele optocht niet doorgaan. ,,Als er meer dan vijfhonderd bezoekers kwamen, viel het evenement onder Testen voor Toegang”, vertelt Richard Veldt van De Dolle Instuivers. ,,Daar was geen capaciteit voor. In overleg met de burgemeester hebben we de optocht afgeblazen.”



Nu wordt het evenement ingehaald. ,,De hele dag staat in het teken van het warme weer”, zegt Veldt. ,,Het zou leuk zijn als mensen zich ook zomers kleden. Ik doe in ieder geval geen traditionele carnavalsoutfit aan. Daar wordt het te heet voor.”

Springkussen

De optocht begint om half twee op parkeerplaats Doelum. ,,Vanaf daar lopen we een rondje door Renkum. Bij terugkomst staan er springkussens voor de kinderen, en regelen we iets te eten en drinken. In de avond is er nog een festival, met optreden van zanger Alex, dj Pim en dj Melvin. De minimum leeftijd is zestien jaar. Een kaartje kost elf euro.”



Veldt is opgelucht dat de carnavalsclub dit kan organiseren. ,,De vereniging krijgt maandelijks bijdragen van leden en donateurs. Zij verwachten daar toch iets voor terug. Door corona hebben we weinig kunnen doen, daar komt nu verandering in.”

Iedereen welkom

Een aantal aanmeldingen is al binnen. ,,Iedereen is welkom. Een carnavalswagen is geen verplichting. De auto, fiets of bolderkar mag ook. We hopen zo veel mogelijk mensen te verwelkomen.”