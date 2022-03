Renkum ontvangt in september tijdens WK volleybal voor vrouwen het team uit Kameroen

Het WK volleybal wordt van 23 september tot en met 15 oktober in Nederland en Polen gehouden. Er doen 24 landen mee. Het grootste deel van de eerste fase van het toernooi vindt plaats in het Arnhemse GelreDome. De teams van de deelnemende landen worden ondergebracht in verschillende Gelderse gemeenten, waaronder dus Renkum.

Quote Natuurlijk is er veel aandacht voor volleybal, maar het gaat ook breder over een gezonde levens­stijl Marinka Mulder, wethouder Renkum

Rheden ontvangt Japan

Al eerder werd bekend dat Rheden gastgemeente is voor Japan. Overbetuwe ontvangt het team van Polen. Zevenaar en Duiven geven de Duitse volleybalploeg onderdak.

Renkums wethouder Marinka Mulder noemt het een prachtig evenement voor haar gemeente. Vooral omdat er in Renkum allerlei activiteiten met scholen, verenigingen en Kameroen worden gehouden. ,,Natuurlijk is er veel aandacht voor volleybal, maar het gaat ook breder over een gezonde levensstijl”, zegt Mulder.

Volleybal onder de aandacht

Een lokale werkgroep gaat allerlei activiteiten organiseren. In die groep zitten volleybalvereniging Nuovo, MFC Doelum, Renkum voor Elkaar, het Sport- en Beweegteam en de gemeente Renkum zelf.

Om volleybal – en beweging – onder de aandacht te brengen, krijgt elk van de zes dorpen in de gemeente Renkum nog voor de zomer een nieuw sportveldje: een netsportcourt. Op dat veld van 5 bij 12 meter staat een in hoogte verstelbaar net. Inwoners kunnen dan niet alleen volleyballen op dat veld, maar ook tennis, badminton, en voetvolley spelen. Waar de veldjes precies komen, wordt later bekendgemaakt.

Ook in andere plaatsen in deze regio komen dergelijke velden. Arnhem krijgt er in totaal tien, waarvan de eerste donderdag wordt geopend bij de Lea Dasbergschool in Rijkerswoerd.