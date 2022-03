Renkum telt voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke raadsleden en dat is bijzonder

OOSTERBEEK - Voor het eerst telt de Renkumse gemeenteraad meer vrouwen dan mannen. Van de 23 zetels worden er in de nieuwe gemeenteraad 13 bezet door vrouwen. Dat is meer dan ooit.

Gemeenteraden waren lang mannenbolwerken. De Renkumse raad was daarop geen uitzondering. De mannen waren lang in de meerderheid. Al nam het aantal vrouwen dat politiek actief is, wel langzaam toe.

Gemiddeld zijn drie op de tien raadsleden vrouwelijk, ongeveer 31 procent. De stichting Stem op een Vrouw inventariseerde in januari dat in slechts 7 van de 345 gemeenteraden de meerderheid vrouw was. In Gelderland was dat alleen in Wageningen het geval.

Ruime meerderheid

In de oude gemeenteraad van Renkum zaten negen vrouwen. Nu worden dat er dertien als Annemiek Nijeboer van GemeenteBelangen, die gekozen is met voorkeursstemmen, haar zetel aanvaardt. Dertien vrouwen - en dus een ruime meerderheid - is voor Renkum, maar zeker ook voor heel Nederland bijzonder. Want als er al een meerderheid van vrouwen in een gemeenteraad is, dan is er vaak één vrouw meer dan er mannen zijn.

Opvallend is dat in Renkum bij veel partijen de vrouwen in de meerderheid zijn. In GroenLinks zijn vier van de vijf raadsleden vrouw. Bij GemeenteBelangen is het de helft, vier van de acht. Bij D66 en de PvdA zijn het er twee van de drie. Alleen bij de VVD zijn de mannen nog in de meerderheid, twee van de drie raadsleden zijn man.

Meeste voorkeursstemmen

Daniëlle van Bentem, lijsttrekker van GemeenteBelangen, kreeg van iedereen op de kieslijst de meeste voorkeursstemmen: 2095 mensen kleurden het vakje bij haar naam rood. Eveline Vink, lijsttrekker van GroenLinks, is met 1803 stemmen nummer twee. Gevolgd door Marinka Mulder, lijsttrekker van de PvdA, met 1407 stemmen.