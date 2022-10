Renkum zoekt inwoners die een ‘kamer met aandacht’ willen verhuren aan jonge, kwetsbare mensen

Bank in Engeland opgedragen aan bloemenkin­de­ren: ‘Omdat ze onze gevallenen blijven herdenken’

SPALDING/ OOSTERBEEK - Bij de kerk in de Engelse plaats waar vandaan de Britse militairen in september 1944 naar Arnhem vertrokken, in Spalding, staat sinds kort een bank die is opgedragen aan alle bloemenkinderen in Oosterbeek.

29 september