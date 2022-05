Renkumer aangehouden voor grootschalige fraude met coronasteun

De vijf verdachten (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) komen uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum. Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn. Ze worden verdacht van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte. De FIOD vermoedt dat de verdachten voor zes miljoen euro aan onjuiste aanvragen hebben ingediend.



Er zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht in de gemeenten Opsterland, Tynaarlo, Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en 19.000 euro contant geld.



Het onderzoek werd opgezet na een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op tientallen steunaanvragen stonden omzetten die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leek het alsof de ondernemers door de corona-epidemie een grotere omzetdaling hadden dan in werkelijkheid het geval was en dus recht zouden hebben op meer steun.