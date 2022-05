Rheden gebruikt overschot in gemeentekas voor jubileumfeest en coronasteun

Een aantal jaren geleden bleek dat de financiële situatie van de gemeente Rheden zeer zorgelijk was. De tekorten in Rheden werden met name veroorzaakt door de toename van de uitgaven voor jeugdzorg en de WMO (maatschappelijke ondersteuning).

Inmiddels wordt er vooral minder geld aan jeugdzorg uitgegeven. Ook is er vanuit Den Haag extra geld beschikbaar gekomen. Wethouder Dorus Klomberg zegt dat er hard ingegrepen is en dat veel mensen daardoor geraakt zijn, maar dat de bezuinigingen wel effect hebben gehad.

Risico op economische schade

Daarnaast reserveert Rheden geld voor de viering van ‘450 jaar gemeente Rheden’ in 2023. Dat zou in alle dorpen gevierd moeten worden. Er was door de gemeente al een ton voor uitgetrokken, maar dat blijkt te weinig. En een viering is wel een goed idee, vinden B en W. ‘Omdat er de afgelopen jaren minder evenementen konden plaatsvinden, is het belangrijk dit moment goed te vieren met alle inwoners en ondernemers in de gemeente Rheden.’