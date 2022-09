Rheden trapt jubileumjaar af met brainstormsessies in alle dorpen: ‘Wie denkt, doet en feest mee?’

Meepraten?

Wie wil meepraten over de invulling van het Rhedense jubileumjaar, kan terecht op de dorpsavonden. Vooraf aanmelden via marijn@cultuurbedrijfriqq.nl .

De brainstormsessies zijn op donderdag 15 september om 19.30 uur in Dorpshuis Rheden, op donderdag 22 september om 19.30 uur bij Henk Paas, Binnenweg 25d in Ellecom, op dinsdag 27 september om 19.30 uur in Het Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg, op donderdag 6 oktober om 19.30 uur in ’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25, Laag Soeren, op woensdag 12 oktober om 19.30 uur, in De Paperclip, Eiberstraat 14, Velp en op donderdag 20 oktober om 19.30 uur, De Bundel (bij Cultuurbedrijf RIQQ), Ericaplein 5, Dieren & Spankeren.