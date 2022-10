Rhohendley ziet hoe z’n auto wordt leeggehaald en twijfelt niet: ‘Hij stribbelde wel tegen’

De woning­markt in Arnhem en omgeving slaat om: snel beslissen en fors overbieden is voorbij, prijzen dalen

ARNHEM - De woningmarkt in Arnhem en omgeving slaat om. Voor het eerst sinds tijden is de gemiddelde woningprijs gedaald, blijkt uit de jongste cijfers van makelaarsvereniging NVM. De tijd van snel beslissen en fors overbieden is voorbij. ,,Er wordt weer onderhandeld over de prijs”, zegt Rob Kranen, voorzitter van de NVM in Arnhem omgeving.

