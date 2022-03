Rijnkade afgesloten voor verkeer in verband met veiligheid Oekraïense vluchtelingen

Cerisa (20) wil dat mensen overal ter wereld een coronaprik kunnen krijgen: ‘Maar wel zonder dwang’

ARNHEM - Terwijl in Nederland de coronamaatregelen bijna allemaal zijn afgeschaft, wachten in arme landen nog miljarden mensen op hun eerste prik. Het is een doorn in het oog van Cerisa van Kesteren (20). Daarom sloot zij zich aan bij One, een groep voor jongerenactivisten.

16 maart