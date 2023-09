Rijtjeshuizen optrekken uit beton? ‘Spilzucht’ vindt architect Jan Nauta. ‘Het roer moet om’

met video Hierom doen jongeren mee aan gevaarlij­ke Tik­Tok-stunts: ‘Je hersenen zijn op die leeftijd nog in ontwikke­ling’

Ontruiming van een schoolgebouw, grootse inzet van hulpdiensten en een mogelijk gevaarlijke situatie: de uit de hand gelopen TikTok-stunt op het Candea College in Duiven had grote gevolgen. Wat drijft jongeren om mee te gaan in de hype? Neuropsycholoog Judith Schomaker: ,,Tegen mijn kinderen zeg ik ook: jullie mogen geen TikTok.”